Yangında 5 kişi dumandan zehirlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın 4. katında meydana gelen yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın 4. katında meydana gelen yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Alpaslan Mahallesi Bahar Sokak'ta 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle Mehmet Yılmaz'a ait dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ev sahibi Mehmet Yılmaz, eşi Suzan Yılmaz, ve çocukları Elif (4), Rümeysa (14) ve engelli Hasan Yılmaz (18) itfaiye ekiplerince evden çıkartılarak ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 18 yaşındaki Hasan Yılmaz, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı