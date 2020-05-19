Yangında 5 hektar orman alanı zarar gördü
Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangında 5 hektar alan zarar gördü.
19.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:08
Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangında 5 hektar alan zarar gördü.
Ahmethoca köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören bazı vatnadaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı.
Yangının büyümesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.
Ekipler, arazöz ve su tankeriyle yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.
Kaynak: AA