Yangında 4. kattan atılan çocuğa İHA ekibi ulaştı
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Yangında 4. kattan atılan çocuğa İHA ekibi ulaştı

Yangında 4. kattan atılan çocuğa İHA ekibi ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da 5 katlı binada çıkan yangında dumanı görüp girdiği şok sonrası annesinin 4. kattan atarak kurtardığı 2 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilirken, minik Asel'in babası olayı İHA'ya "Allah kızımızı bize bağışladı" sözleri ile anlattı.

Afyonkarahisar'da 5 katlı binada çıkan yangında dumanı görüp girdiği şok sonrası annesinin 4. kattan atarak kurtardığı 2 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilirken, minik Asel'in babası olayı İHA'ya "Allah kızımızı bize bağışladı" sözleri ile anlattı.

Olay, kent merkezi Dörtyol Mahallesi'ndeki Gazetecileri Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitedeki B-1 7'nci bloğun bodrum katındaki kiler bölümünde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Yangında dumanlar kısa sürede binayı sarınca apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Olayda, anne Sultan Gümüş önce 2 yaşındaki kızını vatandaşların aşağı açtığı battaniyenin üzerine attı, sonra kendisi atladı. Sultan Gümüş'ün kızını camdan aşağı attığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görenlerin yüreklerini ağza getiren görüntüde küçük kızın yukarıdan aşağı düştüğü anlar saniye saniye görüntülendi. 2 yaşındaki minik Asel tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilirken, anne Sultan Gümüş'ün yoğun bakımdaki tedavisinin ise sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Minik Asel mışıl mışıl uyurken böyle görüntülendi

Yaşanan olayın ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek babaannesinin evine getirilen minik Asel, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından evde uyurken görüntülendi. Olayın şoku ve tedavideki ilaçların etkisi ile İHA ekibi tarafından beşiğinde tabiri caizse mışıl mışıl uyuyan minik Asel'i aile üyeleri adeta el üstünde tutuyor.

"Kızımın sağlığı yerinde annesini bekliyoruz"

Olayı anlatan baba Mehmet Gümüş, geçtiğimiz pazartesi günü, ayağını burktuğundan alçıya alındığını ve dün yaşanan yangın olayında da hastaneye kontrol için gittiğini, bu yüzden evde olmadığını söyledi. Kızının sağlık durumunun çok iyi olduğunu, ancak eşi Sultan Gümüş'ün ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirten baba Gümüş, "Çocuğum çok iyi şükür sıkıntı. Eşimin sıkıntıları var, inşallah o da geçecek, herkesten dua bekliyoruz. Çocuğum çok şükür iyi, tedavisi ve tetkikleri yapıldı. Çok şükür hepsi iyi çıktı, ondan yana olumsuz bir şey yok. Kızımın sağlığı yerinde annesini bekliyoruz, tek sıkıntımız o. Allah bağışladı diyebiliriz, Allah'a çok şükür onda bir şey yok. Duamız eşimin hemen eşimin iyileşmesi, herkesin dualarını bekliyoruz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Yangında 4. kattan atılan çocuğa İHA ekibi ulaştı
Yangında 4. kattan atılan çocuğa İHA ekibi ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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