Yangında 2 katlı ev ile garajındaki 2 otomobil yandı

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde çıkan yangında, 2 katlı ev ile garajında bulunan 2 otomobil ve ahırlar kullanılmaz hale geldi.

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde çıkan yangında, 2 katlı ev ile garajında bulunan 2 otomobil ve ahırlar kullanılmaz hale geldi.

Gümüşova ilçes iİstanbul Caddesi'nde Hikmet Battal'a ait 2 katlı evin altındaki garajda, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Burada yaşayanlar evi tahliye ederken, ihbar üzerine adrese Düzce ve Gümüşova itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 katlı ev ile garajındaki 2 otomobil, tavuk kümesi ve ahırlar zarar gördü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA