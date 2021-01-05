Yangında 2 itfaiyeci dumandan etkilendi, vatandaşlar ayran ikram etti

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, reklam ajansının deposunda yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sırasında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangın söndürülürken, vatandaşlar itfaiyecilere ayran ikram etti.

?Yangın, saat 16.00 sıralarında Orta Mahalle Kuzu Sokak'ta bir reklam ajansının deposunda bilinmeyen nedenle çıktı. Plastik maddeler yanarken, dumanlar deponun bulunduğu apartmanı sardı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına müdahale etmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Çalışma sırasında 2 itfaiye eri, dumandan etkilendi. Sağlık görevlilerince, itfaiye erleri kontrolden geçirildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu yangın söndürüldü. Vatandaşlar itfaiyecilere ayran ikram etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur GÜDEN