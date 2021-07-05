Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü

HABER

SON DAKİKA

MAGAZİN

SPOR

EKONOMİ

İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü Antalya'daki makilik alan yangını söndürüldü Antalya'da makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü.

Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü

Antalya'daki makilik alan yangını söndürüldü

ANTALYA - Antalya'da makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 adet zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü.

Yangın öğle saatlerinde Serik ilçesinin Berendi ve Çanakçı mahallelerinde meydana geldi. Anız yakılması sebebiyle çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletmesine ait arazözler yangın mahalline gelerek, söndürme çalışmalarına başladılar. Yaklaşık 1.5 saatte kontrol altına alınan yangında, 15 dönüm makilik alan, 20 adet zeytin ağacı ve çam ağaçları yandı. Yangın esnasında yangın bölgesinden koyun sürüsünü uzaklaştıran bir çoban da cep telefonlarına yansıdı.

Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü
Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü
Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü
Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü
Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci

Freni boşalan kamyon sürücüsü, konvoya çarpmamak için direksiyonu kırarak faciayı önledi
Freni boşalan kamyon sürücüsü, konvoya çarpmamak için direksiyonu kırarak faciayı önledi
Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan arkadaşlar kazada can verdi! Ölmeseydi 20 gün sonra evlenecekti
Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan arkadaşlar kazada can verdi! Ölmeseydi 20 gün sonra evlenecekti
Bisikletini nakliye arabasına çevirdi... Ölüme davetiye çıkaran o anlar kamerada
Bisikletini nakliye arabasına çevirdi... Ölüme davetiye çıkaran o anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ayşegül Çınar Armağan Çağlayan Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 16:17:14. #1.15#

title