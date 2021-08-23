Yangında 1 kişi ağır yaralandı, 2 kişi zehirlendi
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Yangında 1 kişi ağır yaralandı, 2 kişi zehirlendi

Yangında 1 kişi ağır yaralandı, 2 kişi zehirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan yangında bir kişi ağır yaralanırken, iki kişi de dumandan etkilendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan yangında bir kişi ağır yaralanırken, iki kişi de dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Yazar İlhami Sosyal Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.G. (42) isimli kişi evinde uyuduğu sırada yangın çıktı. Durumu fark eden komşuları evin balkonun camını kırarak içeri girdi. Olayı gören diğer vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede yangının yaşandığı eve gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise eve girerek A.G.'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçede yer alan özel bir hastaneye kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan A.G.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelirken durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Öte yandan yangına müdahale sırasında yardımcı olan N.G. ve A.G. ise karbonmonoksit gazından zehirlenmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması yaptı. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ateş, yangının çıkış nedeninin yapılan incelemeler sonrası netlik kazanacağını söyledi.

Öte yandan tedavi altına alınan A.G., yanık tedavisi görmek için Kocaeli'nin Derince ilçesine sevk edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Yangında 1 kişi ağır yaralandı, 2 kişi zehirlendi
Yangında 1 kişi ağır yaralandı, 2 kişi zehirlendi
Yangında 1 kişi ağır yaralandı, 2 kişi zehirlendi
Yangında 1 kişi ağır yaralandı, 2 kişi zehirlendi
Yangında 1 kişi ağır yaralandı, 2 kişi zehirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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