Yangına yol açınca "Koruya 200 metreden fazla yaklaşmama" cezası aldı
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Yangına yol açınca "Koruya 200 metreden fazla yaklaşmama" cezası aldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Torpille ağaçlık alanda yangına yol açan şüpheli, "Validebağ Korusu'na 200 metreden fazla yaklaşmamak" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Torpille ağaçlık alanda yangına yol açan şüpheli, "Validebağ Korusu'na 200 metreden fazla yaklaşmamak" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, dün Validebağ Korusu'nda torpil atarak yangına sebebiyet veren G. U. (47), Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Üzerinde 25 torpil bulunan şüpheli, kırtasiyeden 35 torpil aldığını, oğluna torpil atmayı öğrettiğini, bu esnada otların tutuştuğunu, kendi imkanlarıyla ve görevlilerin yardımıyla yanan otların söndürüldüğünü söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından da ifadesi alınan şüpheli G. U. "ormanlık alanda taksirle yangına sebebiyet verme" suçundan adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, "Validebağ Korusu'na 200 metreden fazla yaklaşmamak" ve "imza atma" şeklindeki adli kontrol hükümlerini uygulayarak şüphelinin serbest bırakılmasına karar verdi.

Yangına yol açınca 'Koruya 200 metreden fazla yaklaşmama' cezası aldı
Yangına yol açınca 'Koruya 200 metreden fazla yaklaşmama' cezası aldı
Yangına yol açınca 'Koruya 200 metreden fazla yaklaşmama' cezası aldı
Yangına yol açınca 'Koruya 200 metreden fazla yaklaşmama' cezası aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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