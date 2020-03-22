Yangına uykuda yakalandılar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yangına uykuda yakalandılar - Haber
İtfaiye, Karabük, Yenice, 3. Sayfa

Yangına uykuda yakalandılar

Yangına uykuda yakalandılar Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Derebaş köyünde tek katlı evde hane sahibi ve eşi uyuduğu sırada yangın çıktı.

22.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:35
Yangına uykuda yakalandılar

Yangına uykuda yakalandılar

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Derebaş köyünde tek katlı evde hane sahibi ve eşi uyuduğu sırada yangın çıktı. Olayda can kaybı yaşanmazken, evin iki odası kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Derebaşı köyü Çakıllar Mahallesi'nde Yılmaz Kirenli'ye ait tek katlı betonarme evde elektrik kontağından yangın çıktı. Uyanarak alevleri fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ev sahibi ve eşi kendilerini dışarı atarken, olay yerine sevk edilen Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evdeki iki oda kullanılamaz hale geldi.

Yangına uykuda yakalandılar

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Yangına uykuda yakalandılar

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı Haber
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı
'Evden çıkmayın' uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma Haber
"Evden çıkmayın" uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Haber
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Gece yarısı sessizce geldiler! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu Haber
Gece yarısı sessizce geldiler! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Cumhurbaşkanlığı, 'En az virüs kadar tehlikeli' deyip uyardı: Yapmayın Haber
Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
Koronavirüsün tedavisinde kullanılacak! 6 gün içinde ayağa kaldırılıyor Haber
Koronavirüsün tedavisinde kullanılacak! 6 gün içinde ayağa kaldırılıyor
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'Evden çıkmayın' uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takipten çıkardı
Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takipten çıkardı
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı
Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası
Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi
Koronavirüse karşı gün boyu maske takmak daha tehlikeli
Koronavirüse karşı gün boyu maske takmak daha tehlikeli
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var
Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı
Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Demet Akalın Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Polis İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Yangına uykuda yakalandılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 13:13:49. #1.15#
title