Yangına Uykuda Yakalandılar; 17 Kişi Merdivenle Kurtarıldı-1
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHAÜmraniye'de 5 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan 17 kişi itfaiyenin yarıdımıyla merdiven aracıyla kurtarıldı.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Ümraniye'de 5 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan 17 kişi itfaiyenin yarıdımıyla merdiven aracıyla kurtarıldı.Ekiplerin çalışması devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
-Binada mahsur kalanlardan görüntü
-Dumandan etkilene 2 kadının görüntüsü
-Ambulansta müdahale edilmesi
-Binadan yükselen duman
-Mahsur kalanların kurtarılması
-Merdiven aracıyla indirilmesi
-Mahsur kalan bir kadının tepkisi
-Merdiven aracıyla indirilmeleri
-Vatandaşlarla röp
- Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Detaylar