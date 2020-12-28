Son dakika... Yangına uykuda yakalandı
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Son dakika... Yangına uykuda yakalandı

28.12.2020 18:10 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:26

Son dakika haberi... Yangına uykuda yakalandı Evde uyuyan adam yangında hayatını kaybetti, eşini komşuları kurtardı Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı bir binada yangın çıktı.

Yangına uykuda yakalandı

Evde uyuyan adam yangında hayatını kaybetti, eşini komşuları kurtardı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı bir binada yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanan 63 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Akşemsettin Mahallesinde bulunan 2 katlı evin ikinci katında meydana geldi. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktığı belirtilen yangını fark eden komşular, evin damında oturan ve hasta olan Şükran Beyazpirinç adlı kadını kurtardı. İçeride uyuduğu öğrenilen 63 yaşındaki Şevket Beyazpirinç ise, itfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerinin birlikte yaptıkları müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşinin ölümü duyan Şükran Beyazpirinç gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika... Yangına uykuda yakalandı
Son dakika... Yangına uykuda yakalandı
Son dakika... Yangına uykuda yakalandı
Son dakika... Yangına uykuda yakalandı
Son dakika... Yangına uykuda yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN

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