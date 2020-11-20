Yangına uykuda yakalanan Halime nineyi, itfaiye kurtardı

ANTALYA'da 3 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangına uykuda yakalanan Halime Tek (80), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'da 3 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangına uykuda yakalanan Halime Tek (80), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen Tek'in, ayaklarında yanıklar oluştuğu belirtildi.

Yangın, sabah saatlerinde Ahmet İbik'e ait 3 katlı apartmanın en üst katında, annesi Halime Tek'in yaşadığı dairede çıktı. İddiaya göre elektrikli battaniyeden çıkan yangın, hızla büyüdü. Yangına uyuduğu sırada yakalanan Halime Tek, dumanların arasında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan Halime Tek'i sandalye üzerine oturtup evden çıkarmayı başardı. Dumandan etkilendiği ve ayaklarında küçük yanıklar oluştuğu belirtilen Tek, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Polise verdiği ifadesinde yangının nasıl çıktığını anlamadığını belirten Ahmet İbik, "Bir anda duman sardı. Anlayamadık. Annem içerdeydi. İtfaiyenin yardımı ile çıkardık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI