Son dakika! - Yangına rağmen balık tutmaya devam etti

Son dakika gündem haberi... - Yangına rağmen balık tutmaya devam etti Belarus'ta yangına aldırış etmeyen bir kişi nehir kenarında balık tutmaya devam etti.

- Yangına rağmen balık tutmaya devam etti

MİNSK - Belarus'ta yangına aldırış etmeyen bir kişi nehir kenarında balık tutmaya devam etti.

Belarus'un Slutsk bölgesinde bulunan Sluç nehri kıyısında alevlerin arasında balık tutan bir adamın görüntüleri gündem oldu. Nehir kenarındaki çalılıklarda çıkan yangına aldırış etmeden balık tutmaya devam eden adam, yangınların bölge için sıradan bir durum olduğunu söyledi. Yerel gazetelerde yer alan haberlerde ismi belirtilmeyen adam, "Burada yeni bir şey yok. Her yıl buralarda yangın olur, itfaiyeciler yangını söndürmeye gelir" dedi. Adının yayınlanmasını istemeyen balıkçı, "Benim ünlü olmaya ihtiyacım yok" diye konuştu. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra Belarus'un yanı sıra Ukrayna ve Rusya'dan gazetecilerin de kendisi ile röportaj yapmak istediğini söyleyen balıkçı, "Eğer röportaj isterlerse Penza bölgesinde birçok balıkçı var. Onlarla röportaj yapsınlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK