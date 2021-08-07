Yangına müdahalede su alan uçağı engelleyen jet-ski için soruşturma
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Yangına müdahalede su alan uçağı engelleyen jet-ski için soruşturma

Yangına müdahalede su alan uçağı engelleyen jet-ski için soruşturma
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Milas ve Bodrum ilçesindeki orman yangınlarına müdahale için denizden su alan söndürme uçağının bulunduğu yere getirilerek, çalışmalara engel olunduğu ileri sürülen jet-ski ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Milas ve Bodrum ilçesindeki orman yangınlarına müdahale için denizden su alan söndürme uçağının bulunduğu yere getirilerek, çalışmalara engel olunduğu ileri sürülen jet-ski ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Avrupa'dan gelerek, yangınla mücadele eden söndürme uçağı, 5 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında, Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi önlerinde denizden su almak için alçaldı. Bu sırada söndürme uçağının önüne jet-ski geçti. Olası kazaya karşı için motorlarını durduran uçak, uzun süre kalkış yapamadı. Yangın söndürme uçağının denizden su almasını engellediği ileri sürülen jet-ski, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bodrum ilçesinde gerçekleşen orman yangınlarında yangın söndürmekle görevli uçağın denizden su almak için denize alçaldığı ancak bir su aracıyla denizde dolaşan şahsın engellemesi yüzünden zaman kaybına sebebiyet verdiğine ilişkin haberler üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçundan soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Yangına müdahalede su alan uçağı engelleyen jet-ski için soruşturma
Yangına müdahalede su alan uçağı engelleyen jet-ski için soruşturma
Yangına müdahalede su alan uçağı engelleyen jet-ski için soruşturma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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