Yangına müdahale için havalanan helikopterin telsiz aküsü patladı
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Yangına müdahale için havalanan helikopterin telsiz aküsü patladı

Yangına müdahale için havalanan helikopterin telsiz aküsü patladı
Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde, yangına müdahale için havalanan bir yangın helikopteri, telsiz aküsünün arızalanması üzerine acil iniş yaptı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, yangına müdahale için havalanan bir yangın helikopteri, telsiz aküsünün arızalanması üzerine acil iniş yaptı.

Karapınar Mahallesi'nde yangın ihbarı üzerine Milas Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde müdahale için Denizcik Orman Deposu mevkisindeki pistten havalanan yangın söndürme helikopteri, kısa bir süre sonra telsiz arızası verdi.

Telsizin aküsünün patlamasıyla helikopter ekibi görevlilerinden biri dumandan etkilendi.

Pilot acil iniş kararı alarak havalandığı piste geri indi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ise helikopter ekibinde görevli personel Batuhan Duman'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesine sevk etti.

Helikopterdeki telsiz arızasının tespiti ve tamir edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Orman yangının ise karadan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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