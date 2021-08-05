Yangına müdahale ederken traktörü yanan çiftçiye, yeni traktör
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Yangına müdahale ederken traktörü yanan çiftçiye, yeni traktör

Yangına müdahale ederken traktörü yanan çiftçiye, yeni traktör
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken, alevlerin arasında kalan traktörü demir yığınına dönen çiftçi Süleyman Köylüoğlu'na (44) yeni traktör alacaklarını söyledi.

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken, alevlerin arasında kalan traktörü demir yığınına dönen çiftçi Süleyman Köylüoğlu'na (44) yeni traktör alacaklarını söyledi.

Buldan'ın Türlübey Mahallesi'nde 2 Ağustos Pazartesi günü, öğle saatlerinde çıkan orman yangını, yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yerleşim yerini tehdit eden yangın sırasında, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra mahalleli de alevleri söndürmek için seferber oldu. Yangının mahalleye ulaşmaması için vatandaşlar, traktörleri ve su tankerleriyle alevlere müdahale etti.

KREDİSİNİ YENİ BİTİRDİĞİ TRAKTÖRÜ YANDISöndürme çalışmalarına katılan evli ve bir çocuk babası Süleyman Köylüoğlu, yardım için gittiği bölgede alevlerin arasında kaldı. Köylüoğlu, son anda kaçıp canını kurtarırken, banka kredisini geçen yıl ödediği traktörü ve arkasına bağladığı su tankeri alevlerin arasında kalıp, gözünün önünde yanarak demir yığınına döndü. Kolları, sırtı ve ensesi yanan Köylüoğlu, bölgedeki sağlık ekiplerince Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Köylüoğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.'ORMANA SAHİP ÇIKMAK İSTEDİ'Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaşadığı mahalledeki orman yangınına tankerle su taşırken ölümden dönen çiftçi Süleyman Köylüoğlu'nu evinde ziyaret etti. Köylüoğlu ve ailesine, 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Zolan, "Süleyman kardeşimiz, köyüne, ormanına, vatanına sahip çıkmak için kendini ortaya koydu. Vicdanı, vatan sevgisi ve ahlakıyla örnek bir kardeşimiz, kendisinden Allah razı olsun. Traktörünü keyif için yakmadı. Köyünü, vatanı, ağaçları ve ormanı kurtarmak için bu fedakarlığı yaptı. Biz de Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bu duruma kayıtsız kalmayacağız ve kendisine yeni bir traktör alacağız. Arzu ettiği traktörün yenisini kendisine vereceğiz. Maddi kaybını bu şekilde telafi edeceğiz" diye konuştu.

Olay gününden bu yana kendisini yalnız bırakmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve Başkan Osman Zolan'a teşekkür eden çiftçi Süleyman Köylüoğlu, "Hep aradılar, yanımda oldular sağ olsunlar. Allah razı olsun" dedi.


Yangına müdahale ederken traktörü yanan çiftçiye, yeni traktör
Yangına müdahale ederken traktörü yanan çiftçiye, yeni traktör
Yangına müdahale ederken traktörü yanan çiftçiye, yeni traktör
Yangına müdahale ederken traktörü yanan çiftçiye, yeni traktör
Yangına müdahale ederken traktörü yanan çiftçiye, yeni traktör
Yangına müdahale ederken traktörü yanan çiftçiye, yeni traktör
Yangına müdahale ederken traktörü yanan çiftçiye, yeni traktör

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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