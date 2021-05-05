Son dakika haber! Yangına müdahale ederken hastanelik oldu
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Son dakika haber! Yangına müdahale ederken hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da yangına müdahale ederken dumandan etkilenerek kendinden geçen bir kişi hastanelik oldu.

Samsun'da yangına müdahale ederken dumandan etkilenerek kendinden geçen bir kişi hastanelik oldu.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan bir tatlı imalathanesinin üst katındaki boş olan ve inşaatı tamamlanmamış binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadaki 2 adet çekyatta yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bakkaldan evine giderken yangını fark eden ve bitişik evlere sıçramasın diye yangına müdahale ederek söndürmek isteyen Alparslan Mevlüt Purç (32) dumandan etkilendi. 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Purç tedavi altına alındı.

Alparslan Mevlüt Purç, yaşadığı olayı, "Bakkaldan dönüyordum, mahalledeydim. Kadınların feryatlarını duydum. Bitişikteki evlere sıçramasın diye yangına müdahale ettim. Dumandan etkilenmişim. Hatırlamıyorum" diyerek anlattı. Çekyatları yanan tatlı imalathanesi sahibi Murat Var ise, "Cana geleceğine mala gelsin. Muhtemelen çekyatları çocuklar yaktı. 2 çekyat vardı" diye konuştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haber! Yangına müdahale ederken hastanelik oldu
Son dakika haber! Yangına müdahale ederken hastanelik oldu
Son dakika haber! Yangına müdahale ederken hastanelik oldu
Son dakika haber! Yangına müdahale ederken hastanelik oldu
Son dakika haber! Yangına müdahale ederken hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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