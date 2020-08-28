Yangına müdahale eden itfaiye personeline tüfekle ateş açılması Aydos Orman'ndaki yangına müdahale eden itfaiyecilere av tüfekleriyle ateş açan şüpheliler adliye sevk edildi.

Aydos Orman'ndaki yangına müdahale eden itfaiyecilere av tüfekleriyle ateş açan şüpheliler adliye sevk edildi.

Sancaktepe'de Aydos Ormanında çıkan yangını söndürmeye giden itfaiyecilere ateş açıldı ihbarı yapıldı. Sancaktepe İlçe Emniyeti Asayiş Buro amirliği ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu üç kişiyi gözaltına aldı. Ekipler Ormanda çaldıkları kabloların bakırlarını çıkarmak için ateş yaktıkları ve tüfekle ateş ettikleri öğrenilirken itfaiyeciyi yaraladıklarından haberlerinin olmadığı öğrenildi.

Av tüfekleriyle yakalanan Şüpheli Ozan K, Muhammed Fatih ve Mahsun Ç. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Bu arada şüphelilerin çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu belirtildi.

Kaynak: AA