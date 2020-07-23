Yangına müdahale eden itfaiye eri kalp krizi geçirdi
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Yangına müdahale eden itfaiye eri kalp krizi geçirdi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde saman deposunda çıkan yangına müdahale eden 43 yaşındaki itfaiye personeli Serkan Yumrukaş kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yangına müdahale eden itfaiye eri kalp krizi geçirdi
23.07.2020 23:11 | Son Güncelleme: 23.07.2020 23:47

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde saman deposunda çıkan yangına müdahale eden 43 yaşındaki itfaiye personeli Serkan Yumrukaş kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesi Burhanoğlu köyünde Murat Çarşambalıya ait saman deposunda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere müdahale eden Serkan Yumrukaş isimli itfaiye eri aniden kalp krizi geçirdi. Olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 43 yaşındaki itfaiye personeli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Çıkan yangında samanlık kullanılmaz hale geldi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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