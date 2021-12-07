Yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düşerek yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düşerek yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'da metruk bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düşerek yaralandı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da metruk bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düşerek yaralandı.

Erzincan merkez Kızılay Mahallesi'nde bulunan bir metruk evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangının çevrede bulunan ve vatandaşların yaşadığı evlere sıçramasını önlemek için çalışma başlatan itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra ise soğutma çalışması yaptığı esnada itfaiye personeli Cihan E. dengesini kaybederek bir anda çatıdan düşerek yere yığıldı. İtfaiye çalışanının yardımına ise arkadaşları koştu. Tedbir amaçlı hazırda bulunan ambulansta ilk müdahalesi yapılan itfaiye eri Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı itfaiye çalışanının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Kızılay Mahalle Muhtarı Selçuk Cantosun ise mahallelerinde bulunan metruk binalarda sürekli olarak yangın çıktığını ifade ederek, "Bu ikinci yangın. Bir hafta önce bir daha yakıldı. Bu binanın ön tarafı geçen hafta yakılmış şimdi de arka tarafı yakıldı. Kış geldi uyuşturucu içenler giriyor ısınmak için ateş yakıyorlar. Sarhoş oldukları zaman da fark etmiyorlar ve yakıyorlar. Buraları yıktırmak da bir şey değil. Bunu yıksak başka bir boş eve giriyorlar. Her kış yaşadığımız aynı sıkıntı" dedi.

Öte yandan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

(Emin Ferhat Sevilir/ İHA)

Yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düşerek yaralandı

Yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düşerek yaralandı

Yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düşerek yaralandı

Yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düşerek yaralandı

Sultangazi'de taciz şüphelisini bayılana kadar dövdüler

Sultangazi'de taciz şüphelisini bayılana kadar dövdüler

 SULTANGAZİ'DE TACİZ ŞÜPHELİSİNİ BAYILANA KADAR DÖVDÜLER

SULTANGAZİ'DE TACİZ ŞÜPHELİSİNİ BAYILANA KADAR DÖVDÜLER

 MALTEPE SAHİLDE KAYALIKLARA SIKIŞMIŞ CESET BULUNDU

MALTEPE SAHİLDE KAYALIKLARA SIKIŞMIŞ CESET BULUNDU

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title