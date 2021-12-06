Son dakika haberleri | Yangına müdahale ederken canından oluyordu... İtfaiye erinin ölümden döndüğü anlar kamerada

ERZİNCAN (İHA) - Yangına müdahale ederken canından oluyordu... İtfaiye erinin ölümden döndüğü anlar kamerada

ERZİNCAN - Erzincan'da metruk bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düşerek yaralandı.

Erzincan merkez Kızılay Mahallesinde bulunan bir metruk evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangının çevrede bulunan ve vatandaşların yaşadığı evlere sıçramasını önlemek için çalışma başlatan itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra ise soğutma çalışması yaptığı esnada itfaiye personeli Cihan Ekinci dengesini kaybederek bir anda çatıdan düşerek yere yığıldı. İtfaiye çalışanı Ekinci'nin yardımına ise arkadaşları koştu. Bir yandan yangına müdahale eden bir yandan da arkadaşlarını merak eden itfaiye ekipleri korku dolu anlar yaşadı. Tedbir amaçlı hazırda bulunan ambulanstan gelen sağlıkçıların sedyeye alarak ilk müdahalesinin yapılmasından sonra Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı itfaiye çalışanının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Kızılay Mahalle Muhtarı Selçuk Cantosun ise mahallelerinde bulunan metruk binalarda sürekli olarak yangın çıktığını ifade ederek, "Bu ikinci yangın. Bir hafta önce bir daha yakıldı. Bu binanın ön tarafı geçen hafta yakılmış şimdi de arka tarafı yakıldı. Kış geldi uyuşturucu içenler giriyor ısınmak için ateş yakıyorlar. Sarhoş oldukları zaman da fark etmiyorlar ve yakıyorlar. Buraları yıktırmak da bir şey değil. Bunu yıksak başka bir boş eve giriyorlar. Her kış yaşadığımız aynı sıkıntı" dedi.

Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.