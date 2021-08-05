Yangına müdahale eden çiftçinin yanan traktörü devlet tarafından yenilenecek
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Yangına müdahale eden çiftçinin yanan traktörü devlet tarafından yenilenecek

Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yaşadığı yere ulaşan yangına müdahale ederken kullanılamaz hale gelen traktörünün devlet tarafından yenileneceğini haber alan 63 yaşındaki Mithat Akça, sevince boğuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yaşadığı yere ulaşan yangına müdahale ederken kullanılamaz hale gelen traktörünün devlet tarafından yenileneceğini haber alan 63 yaşındaki Mithat Akça, sevince boğuldu.

Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Akça, ilçede 28 Temmuz'da başlayan ve yaşadığı Kalemler Mahallesi'ne ulaşan yangına su tankeri bağladığı traktörüyle müdahale etmek için harekete geçti.

Yangında evini ve ahırını kaybeden Akça, "Tek geçim kaynağım" dediği traktörünün de alevlere teslim olmasıyla büyük üzüntü yaşadı.

Devlet yangından etkilenenlere zararlarını gidermek için çalışma yürütürken, yetkililer telefonla aradıkları Akça'ya yeni traktör gönderileceği bilgisini verdi. Aldığı haberle büyük mutluluk yaşayan Akça, traktörüne kavuşacağı günü bekliyor.

"Bölgemiz bu zamana kadar böyle büyük bir afet görmedi"

Mithat Akça, AA muhabirine, Kalemler Mahallesi'nde doğduğunu ve burada büyüdüğünü belirterek, yanan arazisini yıllar önce satın aldığını söyledi.

Bölgenin bu zamana kadar böyle büyük bir afet görmediğini dile getiren Akça, alevlerin yaşadıkları yere ulaştığını ve birçok şeyin yandığını anlattı.

Akça, traktörüne bağladığı su tankeriyle yangına müdahale etmeye çalıştığını anlatarak, "Bu sırada su pompam da tankerim de traktörüm de yandı. Yapacak hiçbir şeyim yok." ifadesini kullandı.

Yangına müdahale için çabalarının yetersiz kaldığını dile getiren Akça, "Olmadı, yetişemedik... Anında alevler uçtu, her yeri ateş sardı. Evimiz yandı, her şeyimiz yandı. En son da traktörümüz, tarım aletlerimizin hepsi yandı. Allah devlete, millete zeval vermesin. Traktörümün yenisini yollamışlar. Ne mutlu bana, ne mutlu devlete millete. Yeni traktörüm inşallah teslim olunca bir sevinç yaşayacağız. Allah inşallah onu da gösterir." diye konuştu.

Akça, yangında eşinin vücudunda yanıkların oluştuğunu aktararak, "Ateşte, dumanda kaybolduk. Eşimi komşular kurtardı." dedi.

Mithat Akça, traktörünün yenilenmesini sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Yangına müdahale eden çiftçinin yanan traktörü devlet tarafından yenilenecek
Yangına müdahale eden çiftçinin yanan traktörü devlet tarafından yenilenecek
Yangına müdahale eden çiftçinin yanan traktörü devlet tarafından yenilenecek
Yangına müdahale eden çiftçinin yanan traktörü devlet tarafından yenilenecek
Yangına müdahale eden çiftçinin yanan traktörü devlet tarafından yenilenecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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