Yangına Kovalarla Müdahale

Silivri'de kulübe yangınına itfaiye ekipleri denizden kovalarla taşıdıkları suyla müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Parkköy Mahallesi'nde deniz kenarına yakın kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine yürüyerek ulaştı.

İlk olarak yangın tüpüyle yangına müdahale eden ekipler, daha sonra denizden kovalarla su taşıdı. Taşınan suyla müdahale edilen yangın söndürüldü.

Vatandaşların kulübede bir kişinin yaşadığını ve içeride olabileceğini belirtmesi üzerine polis çağrıldı.

Demir kesme aletiyle kilitli kapı açılırken, içeride kimsenin olmadığı anlaşıldı.