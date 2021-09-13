Yangına karşı ilginç yöntem: Arabayı korumak için battaniyeyle kapladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yangına karşı ilginç yöntem: Arabayı korumak için battaniyeyle kapladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yangına karşı ilginç yöntem: Arabayı korumak için battaniyeyle kapladı Pendik'te otluk alanda çıkan yangın seralara sıçramadan söndürüldü Pendik'te boş bir arazideki otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangına karşı ilginç yöntem: Arabayı korumak için battaniyeyle kapladı

Pendik'te otluk alanda çıkan yangın seralara sıçramadan söndürüldü

İSTANBUL - Pendik'te boş bir arazideki otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin hızla çevreye yayıldığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangın seralara ve yakındaki evlere sirayet etmeden kontrol altına aldı. Bir vatandaşın, yangına yakın bir yerde bulunan aracını korumak için aracın üzerini battaniyeyle kapatması ise ilginç anlara sahne oldu.

Pendik Kavakpınar Mahallesinde bulunan boş bir arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otların hızla yanmasıyla çevreye yayılan alevleri fark eden mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Alevler arazide bulunan seralara, evlere ve yol kenarlarındaki park halinde olan otomobile sirayet etmeden kontrol altına alındı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevlerin seralara ve evlere sıçramaması sonucu mahalleli rahat bir nefes aldı.

Mahalledeki sokak köpeklerini besleyen Şerife Geçer adlı hayvansever vatandaş da alevlerin hayvanlara gelmesini engellemek için yangına müdahale edince dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kadına olay yerindeki ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangından korunmak için battaniyeli yöntem

Yangına tanık olan İbrahim Efe adlı vatandaş da ağabeyinin arabasını yanmaktan kurtarmak için ilginç bir yönteme imza attı. Efe, arabanın üzerini battaniyelerle kaplayarak yangında korumaya çalıştı. Efe, "Yangın 15 dakika önce başladı. İtfaiye sağ olsun bu araba yanıyordu. Diğer tarafta da seraları kurtardılar. Ben de arabanın üzerini kapattım. Ağabeyimin arabası, inşallah sönecek. Atılan kimyasallardan, çakmak parfüm şişesi gibi şeylerden dolayı patlama olabilir" dedi.

Yangına karşı ilginç yöntem: Arabayı korumak için battaniyeyle kapladı

Yangına karşı ilginç yöntem: Arabayı korumak için battaniyeyle kapladı

Yangına karşı ilginç yöntem: Arabayı korumak için battaniyeyle kapladı

Yangına karşı ilginç yöntem: Arabayı korumak için battaniyeyle kapladı
İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Yangına karşı ilginç yöntem: arabayı korumak için battaniyeyle kapladı

Son dakika haberi... Yangına karşı ilginç yöntem: arabayı korumak için battaniyeyle kapladı

 Mutfakta yemek arayan köpek, yangın çıkardı! Kamera anbean kaydetti

Mutfakta yemek arayan köpek, yangın çıkardı! Kamera anbean kaydetti

 Bariyerlere çarpıp karşı şeride geçen otomobil, servis midibüsü ile çarpıştı: 5 ölü

Bariyerlere çarpıp karşı şeride geçen otomobil, servis midibüsü ile çarpıştı: 5 ölü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Göksel Müge Anlı Aleyna Tilki Vildan Atasever
Spor Ali Koç Max Meyer Okan Buruk Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yangına karşı ilginç yöntem: Arabayı korumak için battaniyeyle kapladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 19:17:24. #1.12#