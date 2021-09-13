Yangına karşı ilginç yöntem: Arabayı korumak için battaniyeyle kapladı

Pendik'te otluk alanda çıkan yangın seralara sıçramadan söndürüldü

İSTANBUL - Pendik'te boş bir arazideki otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin hızla çevreye yayıldığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangın seralara ve yakındaki evlere sirayet etmeden kontrol altına aldı. Bir vatandaşın, yangına yakın bir yerde bulunan aracını korumak için aracın üzerini battaniyeyle kapatması ise ilginç anlara sahne oldu.

Pendik Kavakpınar Mahallesinde bulunan boş bir arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otların hızla yanmasıyla çevreye yayılan alevleri fark eden mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Alevler arazide bulunan seralara, evlere ve yol kenarlarındaki park halinde olan otomobile sirayet etmeden kontrol altına alındı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevlerin seralara ve evlere sıçramaması sonucu mahalleli rahat bir nefes aldı.

Mahalledeki sokak köpeklerini besleyen Şerife Geçer adlı hayvansever vatandaş da alevlerin hayvanlara gelmesini engellemek için yangına müdahale edince dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kadına olay yerindeki ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangından korunmak için battaniyeli yöntem

Yangına tanık olan İbrahim Efe adlı vatandaş da ağabeyinin arabasını yanmaktan kurtarmak için ilginç bir yönteme imza attı. Efe, arabanın üzerini battaniyelerle kaplayarak yangında korumaya çalıştı. Efe, "Yangın 15 dakika önce başladı. İtfaiye sağ olsun bu araba yanıyordu. Diğer tarafta da seraları kurtardılar. Ben de arabanın üzerini kapattım. Ağabeyimin arabası, inşallah sönecek. Atılan kimyasallardan, çakmak parfüm şişesi gibi şeylerden dolayı patlama olabilir" dedi.