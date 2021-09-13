Yangına karşı ilginç yöntem: arabayı korumak için battaniyeyle kapladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yangına karşı ilginç yöntem: arabayı korumak için battaniyeyle kapladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yangına karşı ilginç yöntem: arabayı korumak için battaniyeyle kapladı

Pendik'te boş bir arazideki otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Pendik'te boş bir arazideki otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin hızla çevreye yayıldığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangın seralara ve yakındaki evlere sirayet etmeden kontrol altına aldı. Bir vatandaşın, yangına yakın bir yerde bulunan aracını korumak için aracın üzerini battaniyeyle kapatması ise ilginç anlara sahne oldu.

Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde bulunan boş bir arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otların hızla yanmasıyla çevreye yayılan alevleri fark eden mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Alevler arazide bulunan seralara, evlere ve yol kenarlarındaki park halinde olan otomobile sirayet etmeden kontrol altına alındı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevlerin seralara ve evlere sıçramaması sonucu mahalleli rahat bir nefes aldı.

Mahalledeki sokak köpeklerini besleyen Şerife Geçer adlı hayvansever vatandaş da alevlerin hayvanlara gelmesini engellemek için yangına müdahale edince dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kadına olay yerindeki ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edildi.

YANGINDAN KORUNMAK İÇİN BATTANİYELİ YÖNTEM

Yangına tanık olan İbrahim Efe adlı vatandaş da ağabeyinin arabasını yanmaktan kurtarmak için ilginç bir yönteme imza attı. Efe, arabanın üzerini battaniyelerle kaplayarak yangında korumaya çalıştı. Efe, "Yangın 15 dakika önce başladı. İtfaiye sağ olsun bu araba yanıyordu. Diğer tarafta da seraları kurtardılar. Ben de arabanın üzerini kapattım. Ağabeyimin arabası, inşallah sönecek. Atılan kimyasallardan, çakmak parfüm şişesi gibi şeylerden dolayı patlama olabilir" dedi.

(Halit Arslan/İHA)

Yangına karşı ilginç yöntem: arabayı korumak için battaniyeyle kapladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ferhan Şensoy Ece Üner Seda Sayan
Spor Alper Yılmaz Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Alpha Conde Mustafa Şentop Uğur İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yangına karşı ilginç yöntem: arabayı korumak için battaniyeyle kapladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 17:34:59. #1.12#