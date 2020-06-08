Yangına giden itfaiye ekipleri kaza yaptı
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Yangına giden itfaiye ekipleri kaza yaptı

Adana'da çıkan yangına müdahale etmek üzere yola çıkan itfaiye ekipleri kaza yaptı.

Yangına giden itfaiye ekipleri kaza yaptı
08.06.2020 09:13 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:16

Adana'da çıkan yangına müdahale etmek üzere yola çıkan itfaiye ekipleri kaza yaptı. Kazada 3 itfaiye eri yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarında meydana geldi. Çöp yangınına giden Muhammet Kuşdemir yönetimindeki 01 DHJ 93 plakalı itfaiye aracı, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti, daha sonra Mahmut Yılmaz idaresindeki 01 CHY 98 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi. Hafif ticari araçta yaralanan kimse olmazken, devrilen itfaiye aracının sürücüsü Kuşdemir ile itfaiye erleri Duran Akış ve Salih Yağmez hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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