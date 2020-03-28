Yangına giden itfaiye aracı şarampole uçtu Yangına giden itfaiye aracı şarampole uçtu Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangına giden itfaiye aracı başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.

Yangına giden itfaiye aracı şarampole uçtu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangına giden itfaiye aracı başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre, Sungur Paşa Mahallesi'ndeki yangına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracını Boğazköy mevkine geldiği sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç sıkıştırdı. Biranda direksiyon hakimiyetini kaybeden Fatih K'nın kullandığı 16 FE 344 plakalı itfaiye aracı şarampolden aşağı devrildi. Kazada itfaiye aracında bulunan iki itfaiye eri yarlandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maddi hasar alan itfaiye aracı ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA