Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı
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Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri kaza geçirdiler.

Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı
20.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:26

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri kaza geçirdiler. İtfaiye aracını görmeyen araç sürücü, kazaya neden olurken İtfaiye aracı ağaca çarparak durdu.

Olay öğleden sonra Düzce'nin Bolu Caddesi ile Celal Kasapoğlu Caddesinin kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Bulvar Caddesi üzerinde yangın ihbarı aldı. Olay yerine seyir halinde olan Emin Hatakoy idaresindeki 81 AE 522 plakalı itfaiye aracı Celal Kasapoğlu Caddesi üzerinden Bolu Caddesi istikametine dönmek isterken, Bolu Caddesi istikametinden İstanbul Caddesi istikametine seyir halinde olan Sabih Ak idaresindeki 81 FD 213 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden itfaiyeci ağaca çarparak durabildi. Devrilen ağaç bir dükkanın camına isabet etti. Kazayı gören vatandaşlar hemen kazazedelerin yardımına koştu. Her iki araçta da şans eseri yaralanan olmadı.

Baca yangını meydana geldi

Kültür Mahallesi Rasim Betir Paşa Caddesinde bir işyerinde baca yangını geldi. Yangını gören çalışanlar hem yangın söndürücü ile müdahale ettiler hem de itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulunmazken tedbir amaçlı bir süre beklediler. Yangında ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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