Yangına giden itfaiye aracı, hatalı park yüzünden dar sokakta sıkıştı

21.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:08

İZMİT'te bir binanın bacasında çıkan yangına müdahale etmeye giden itfaiye aracı, park halindeki araçlar nedeniyle bölgeye ulaşamadı. Sokağa girmeye çalışan itfaiye aracı kaldırım ile otomobil arasında sıkışarak park halindeki araca zarar verdi.

Tepecik Mahallesi Tepecik Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın bacasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, sokak üzerine park eden araçlar nedeniyle binaya ulaşamadı. Bunun üzerine itfaiyeciler araçlardan inerek bacadaki alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti. Bu sırada sokağa girmeye çalışan itfaiye aracı ise park halindeki 41 BV 594 plakalı otomobil ile kaldırım arasında sıkıştı.

Binanın bacasındaki yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri, park halindeki aracın sahibine ulaştı. Kaza hakkında rapor tutulduktan sonra itfaiye aracını sıkıştığı yerden çıkarmak için çözüm aranmaya başlandı. Mahalle sakinleri park halindeki otomobili çamurluk kısmından tutarak bulunduğu yerden kaldırdı. İtfaiye aracı sıkıştığı yerden geriye doğru çıkabildi. Otomobilin sol ön ve arka kapılarında hasar oluştuğu görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili rapor tutarken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA