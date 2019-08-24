Yangına giden arazöz devrildi: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, yangına müdahale etmek için yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, yangına müdahale etmek için yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleye giden Andırın Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, Tufanpaşa Mahallesi Işıklar kavşağında devrildi.
Kazada, arazözde bulunan 3 personel hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı.