12.15'te çıkan yangına anında müdahale edilerek 1 saatte kontrol altına alındı. Toplam 10 araç 30 personelle yangına müdahale edildi. Ayrıca MKE, TÜPRAŞ ve Yahşihan itfaiyesi de Belediyemiz itfaiyesine destek verdi.

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yahşihan itfaiyesine takviye amaçlı gelen itfaiye ekiplerimiz yangına profesyonel bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın esnasında Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı, İtfaiye ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmaları başından sonuna kadar takip ederek, talimatlar verdi. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı, yangın sonrasında vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Belediyemiz itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra, yangının çıkma sebebini araştırıyor. Yenişehir'de çıkan yangında Valimiz Sayın Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Mürsel Akçay'da çalışmaları yerinde inceledi.

