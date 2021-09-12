İtfaiye ekipleri yangına 3 metrelik duvara tırmanarak müdahale ettiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtfaiye ekipleri yangına 3 metrelik duvara tırmanarak müdahale ettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İtfaiye ekipleri yangına 3 metrelik duvara tırmanarak müdahale ettiler Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde bir inşaat alanının bahçesinde çıkan yangına giden itfaiye ekipleri, bütün kapılar zincirle kilitli olunca itfaiye erleri duvardan atlayıp yangına müdahele ettiler.

İtfaiye ekipleri yangına 3 metrelik duvara tırmanarak müdahale ettiler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde bir inşaat alanının bahçesinde çıkan yangına giden itfaiye ekipleri, bütün kapılar zincirle kilitli olunca itfaiye erleri duvardan atlayıp yangına müdahele ettiler.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde bir inşaat alanının bahçesinde dumanlar yükseldiğini fark eden duyarlı vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

3 metrelik duvardan müdahale

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, inşaat alanının bahçesinin kapısına yönelerek içeriye girmeye çalıştı. İçeri girmeye çalışan itfaiye ekipleri, zincirle kilitli olan kapılarla karşılaştı. Bunun üzerine itfaiye erleri giderek büyüyen yangına müdahele etmek için yaklaşık 3 metrelik duvara tırmandı. Duvara çıkan itfaiye eri, itfaiye aracının hortumunu uzatarak, çıkan yangını daha fazla büyümeden söndürdü.

İtfaiye ekipleri yangına 3 metrelik duvara tırmanarak müdahale ettiler

İtfaiye ekipleri yangına 3 metrelik duvara tırmanarak müdahale ettiler

İtfaiye ekipleri yangına 3 metrelik duvara tırmanarak müdahale ettiler

İtfaiye ekipleri yangına 3 metrelik duvara tırmanarak müdahale ettiler

İtfaiye ekipleri yangına 3 metrelik duvara tırmanarak müdahale ettiler

İtfaiye ekipleri yangına 3 metrelik duvara tırmanarak müdahale ettiler

İtfaiye ekipleri yangına 3 metrelik duvara tırmanarak müdahale ettiler

İtfaiye ekipleri yangına 3 metrelik duvara tırmanarak müdahale ettiler
İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri
İçinde öğrencilerin de bulunduğu 6 katlı binada yangın çıktı! 15 kişi hastanelik oldu

İçinde öğrencilerin de bulunduğu 6 katlı binada yangın çıktı! 15 kişi hastanelik oldu

 Yolda yürürken üzerine inşaat demirleri düşen kadın ölümden döndü

Yolda yürürken üzerine inşaat demirleri düşen kadın ölümden döndü

 Gece yarısı feci kaza! Park halindeki tankere çarpan araçtaki çocuk camdan yola fırladı

Gece yarısı feci kaza! Park halindeki tankere çarpan araçtaki çocuk camdan yola fırladı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Akkaya Derya Şensoy Vildan Atasever
Spor Acun Ilıcalı Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Ali İhsan Su Ertuğrul Gazi Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İtfaiye ekipleri yangına 3 metrelik duvara tırmanarak müdahale ettiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 22:47:33. #1.11#