Yangın ve sel için ne kadar bağış toplandı? AFAD'a ne kadar bağış yapıldı? SMS bağış kaç adet? Kaç TL, Euro ve Dolar bağış yapıldı?

Ülkemizde son haftalarda yaşanan yangın ve sel olaylarında yaralanan vatandaşlarımız için AFAD bağış almayı aktif etmişti. Binlerce vatandaşımız AFAD'a bağışta bulundu. AFAD'ın twitter hesabından yapılan paylaşımda, "yangın ve sel afetleri yardım kampanyamız devam ediyor" ifadeleri kullanılarak, kampanyanın güncel durumuna yer verildi. Peki, Yangın ve sel için ne kadar bağış toplandı? AFAD ne kadar bağış toplandı? AFAD kaç TL bağış topladı?