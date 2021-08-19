Yangın ve sel için ne kadar bağış toplandı? AFAD'a ne kadar bağış yapıldı? SMS bağış kaç adet? Kaç TL, Euro ve Dolar bağış yapıldı?
Ülkemizde son haftalarda yaşanan yangın ve sel olaylarında yaralanan vatandaşlarımız için AFAD bağış almayı aktif etmişti. Binlerce vatandaşımız AFAD'a bağışta bulundu. AFAD'ın twitter hesabından yapılan paylaşımda, "yangın ve sel afetleri yardım kampanyamız devam ediyor" ifadeleri kullanılarak, kampanyanın güncel durumuna yer verildi. Peki, Yangın ve sel için ne kadar bağış toplandı? AFAD ne kadar bağış toplandı? AFAD kaç TL bağış topladı?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yangın ve sel afetleri dolayısıyla düzenlenen yardım kampanyasına yapılan bağış miktarının 132 milyon 841 bin 830 liraya ulaştığını bildirdi. Peki, Yangın ve sel için ne kadar bağış toplandı? AFAD ne kadar bağış toplandı? İşte bilgiler...
YANGIN VE SEL İÇİN NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yangın ve sel afetleri dolayısıyla düzenlenen yardım kampanyasına yapılan bağış miktarının 132 milyon 841 bin 830 liraya ulaştığını bildirdi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
AFAD'ın twitter hesabından yapılan paylaşımda, "yangın ve sel afetleri yardım kampanyamız devam ediyor" ifadeleri kullanılarak, kampanyanın güncel durumuna yer verildi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Buna göre, yangın ve sel bölgelerine destek için 525 bin 252 SMS'ten 5 milyon 252 bin 520 lira bağış geldi. Banka hesaplarına ise 84 milyon 75 bin 872 lira, 5 milyon 110 bin 903 dolar ile 43 bin 558 avro bağış yapıldı.
Hesaplara yatan bağış miktarının Türk lirası karşılığı 132 milyon 841 bin 830 lirayı bulurken, taahhüt edilen 10 milyonla birlikte tutarın 142 milyon 841 bin 830 liraya ulaştığı belirtildi.
GÜNCEL BAĞIŞ MİKTARI
AFAD'ın resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre şuana kadar toplamda 186.692.042,90 TL bağış yapıldı.
Toplam yapılan bağışın TL, Euro ve Dolar cinsinden değerleri şu şekilde:
- TL : 136.636.220,59 TL
- Dolar : 5.141.603,40 USD
- Euro : 60.544,93 Euro
- SMS Bağış : 586.172 adet : 5.861.720,00 TL