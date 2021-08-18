Yangın ve sel bölgelerine yardım kampanyası başlatıldı

DÜZCE (İHA) – Akdeniz ve Ege'de orman yangınları, Batı Karadeniz bölgesindeki sel felaketi sonrasında Düzce Valiliği öncülüğünde Düzce'de yardım kampanyası başlatılması için ön çalışmalar başlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Akdeniz ve Ege'de orman yangınları, Batı Karadeniz bölgesindeki sel felaketi sonrasında Düzce Valiliği öncülüğünde Düzce'de yardım kampanyası başlatılması için ön çalışmalar başlatıldı.

Son dönemlerde Akdeniz ve Ege bölgelerinde ki orman yangınları ve Batı Karadeniz bölgesinde sel afetinin ardından Türkiye'nin dört bir yanından başlatılan yardım kampanyaları başlatılmıştı. Düzce'den de bölgelere ciddi yardım gönderilirken, Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'de başlatılması planlanan yardım kampanyası için ilgili kuruluşların katılımı ile bir toplantı düzenledi. Toplantıya Vali Yardımcıları Süleyman Hurrem Aksoy ile Haluk Çakmak'ın yanı sıra ilgili kurum müdürleri ve temsilcileri de hazır bulundu. Toplantıda Düzce'den yangın ve sel afetlerinden etkilenen bölgelere yapılan yardım kampanyası hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı