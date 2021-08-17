Yangın ve Sel Afetlerinden Etkilenen Bölgelere Yardım Kampanyası Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Valimiz Kamuran TAŞBİLEK başkanlığında, ilgili kurumların ve STK temsilcilerinin katılımıyla, yangın ve sel afetlerinden etkilenen bölgelere yapılacak olan yardım kampanyasının koordine edilmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.