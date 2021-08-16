Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyasına destek için toplantı yapıldı
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Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyasına destek için toplantı yapıldı

Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyasına destek için toplantı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'da başlatılan Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyasına destek için Vali Mehmet Makas başkanlığında toplantı yapıldı.

Erzincan'da başlatılan Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyasına destek için Vali Mehmet Makas başkanlığında toplantı yapıldı.

Son zamanlarda Türkiye'de meydana gelen orman yangınları ile sel felaketlerinin neden olduğu zararların giderilmesi afetzede durumundaki vatandaşların acil ihtiyaçlarının bir an evvel karşılanması amacıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası'na Erzincan'dan en güçlü desteği sağlamak için değerlendirmelerde bulunmak üzere toplantı düzenledi.

Valilik toplantı salonunda, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleşen toplantıda AFAD tarafından ülke genelinde başlatılan "Ben de Varım" kampanyasına Erzincan'dan yapılabilecek en güçlü nakdi ve ayni yardım desteği hakkında ilgili kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Düzenlenen toplantıya Vali Mehmet Makas'ın yanı sıra Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Ercan Ekinci, kamu kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vali Mehmet Makas toplantıda yaptığı konuşmada; sel ve yangın afetlerinden dolayı vatandaşların mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini ve halihazırda kapsamlı ve gayretli bir çalışmanın yürütüldüğünü belirterek, sahada yürütülen kapsamlı ve gayretli çalışmaya bir çok kez deprem afeti yaşamış Erzincanlılar olarak "Biz de Varız" diyerek kurumların, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların, her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde afetzedelere en güçlü desteği sağlayacağına inandığını vurguladı. - ERZİNCAN

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Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyasına destek için toplantı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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