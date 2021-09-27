Yangın ve sel afeti mağdurları kampanyasına Katar'dan 265 milyon liralık bağış - Haberler
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Yangın ve sel afeti mağdurları kampanyasına Katar'dan 265 milyon liralık bağış

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Yangın ve sel afeti mağdurları kampanyasına Katar'dan 265 milyon liralık bağış

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yangın ve sel afeti destek hesaplarına Katar Devleti'nin 265 milyon lira bağış yaptığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), yangın ve sel afeti destek hesaplarına Katar Devleti'nin 265 milyon lira bağış yaptığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yangın ve sel afeti destek hesaplarına yapılan yardımın 902 milyon 863 bin 848 liraya ulaştığı duyuruldu.

Paylaşımda, SMS, lira, dolar ve avro olarak yapılan bağışların toplam 902 milyon 863 bin 848 liraya ulaştığı belirtilerek, "Bugün milyon 265 milyon TL bağış yapan Katar Devleti'ne kampanyaya destekleri için teşekkür ederiz." ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, "YANGIN" veya "SEL" yazıp 1866'ya SMS gönderilerek 10 lira bağışta bulunabileceği hatırlatıldı.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yangın ve sel afeti mağdurları kampanyasına Katar'dan 265 milyon liralık bağış - Haberler
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