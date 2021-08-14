Yangın ve sel afeti kampanyasına bağışlar, taahhüt edilen miktarla 107 milyon liraya ulaştı
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Yangın ve sel afeti kampanyasına bağışlar, taahhüt edilen miktarla 107 milyon liraya ulaştı

Yangın ve sel afeti kampanyasına bağışlar, taahhüt edilen miktarla 107 milyon liraya ulaştı
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Güncel

Yangın ve sel afetlerinin ardından Cumhurbaşkanı Kararı ile AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına yapılan bağış, taahhüt edilen miktarla birlikte 107 milyon liraya ulaştı.

Yangın ve sel afetlerinin ardından Cumhurbaşkanı Kararı ile AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına yapılan bağış, taahhüt edilen miktarla birlikte 107 milyon liraya ulaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kampanya için açılan Türk lirası hesaplarına 4 milyon 400 bin 24 lira yatırıldı.

Kampanya kapsamında açılan döviz hesaplarına ise 5 milyon 200 dolar ve 4 bin 770 avro bağışlandı.

SMS yoluyla yapılan bağış miktarı 91 bin 860 liraya ulaşırken taahhüt edilen bağış miktarının ise 60 milyon lira olduğu belirtildi.

Böylece hesaplara yatan ve taahhüt edilen toplam bağış miktarının Türk lirası karşılığı 107 milyon 297 bin 500 lira oldu.

Yardım kampanyasına "YANGIN" ve "SEL" yazarak, 1866'ya kısa mesajla 10 lira bağış yapılabiliyor.

Kampanyaya ait hesap numaralarına AFAD'ın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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