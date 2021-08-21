Yangın ve sel afeti destek hesaplarına yapılan yardım 260 milyon 930 bin 716 liraya ulaştı
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Yangın ve sel afeti destek hesaplarına yapılan yardım 260 milyon 930 bin 716 liraya ulaştı

Yangın ve sel afeti destek hesaplarına yapılan yardım 260 milyon 930 bin 716 liraya ulaştı
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Yangın ve sel afeti destek hesaplarına 7 günde, 260 milyon 930 bin 716 lira yardım yapıldı.

Yangın ve sel afeti destek hesaplarına 7 günde, 260 milyon 930 bin 716 lira yardım yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışları paylaştı.

AFAD'a SMS, Türk lirası, ABD doları ve avro olarak yapılan toplam bağışların 7 günde 260 milyon 930 bin 716 liraya ulaştığını aktaran Soylu, "Tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu millet, büyük millet." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, kampanyaya 647 bin 343 vatandaşın "ben de varım" diyerek SMS yoluyla katkı sunduğunu da bildirdi.

Paylaşımda, "YANGIN" veya "SEL" yazıp 1866'ya SMS gönderilerek 10 lira bağışta bulunabileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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