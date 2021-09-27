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Yangın ve sel afeti desteği 637 milyon 42 bin 699 liraya ulaştı

AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel
Yangın ve sel afeti desteği 637 milyon 42 bin 699 liraya ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yangın ve sel afeti destek hesaplarına yapılan yardımın 637 milyon 42 bin 699 liraya ulaştığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), yangın ve sel afeti destek hesaplarına yapılan yardımın 637 milyon 42 bin 699 liraya ulaştığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sms, Türk lirası, dolar ve avro olarak yapılan bağışların toplam 637 milyon 42 bin 699 liraya ulaştığı duyuruldu.

Paylaşımda, "YANGIN" veya "SEL" yazıp 1866'ya SMS gönderilerek, 10 lira bağışta bulunabileceği kaydedildi.

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri
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