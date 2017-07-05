Yangın Var" İhbarına Gittiler, Balkonda Mangal Yakan Vatandaşla Kaşılaştılar

Bilecik'te yangın ihbarı üzerine harekete geçen polis ve itfaiye ekipleri, evinin balkonunda mangal yakan bir şahısla karşılaştı.



Alınan bilgilere göre; Bilecik'te bir kız çocuğu 110 ve 155 acil servis telefonlarını arayarak "Balkondan alevler yükseliyor, yangın var" ihbarında bulundu. Ekipler hemen belirtilen İsmetpaşa Mahallesi Kader Sokağa doğru hareket ettiler. 5 katlı bir apartmanın 2'inci katında dumanları gören ekipler hemen olay yerine gittiler. Araçlarından inen itfaiye ve polis ekipleri, evin balkonunda mangal yakan bir vatandaşla karşılaştılar. Vatandaşı uyaran ekipler olay yerinden ayrıldılar. - BİLECİK