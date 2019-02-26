Yangın Tüpü Hırsızlığına Adli Kontrol

Yangın Tüpü Hırsızlığına Adli Kontrol

Samsun'da bir apartmandan yangın tüplerini çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Yangın Tüpü Hırsızlığına Adli Kontrol

Samsun'da bir apartmandan yangın tüplerini çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın katlar arasında bulunan 3 adet yangın tüpü çalındı. Olay polise haber verildi. Polis yaptığı araştırma sonucu olayla ilgili M.Y.'yi (39) gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Y. çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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