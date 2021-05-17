Son dakika haberleri | Yangın toptan perakende mağazasını küle çevirdi
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Son dakika haberleri | Yangın toptan perakende mağazasını küle çevirdi

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Yangın toptan perakende mağazasını küle çevirdi -Mağaza yakınlarında iki tane petrol ofisinin bulunması olası bir faciayı önledi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan yangın toptan perakende satışı yapan mağazayı küle çevirdi.

Yangın toptan perakende mağazasını küle çevirdi

-Mağaza yakınlarında iki tane petrol ofisinin bulunması olası bir faciayı önledi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan yangın toptan perakende satışı yapan mağazayı küle çevirdi.

Yangın, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde bulunan toptan perakende mağazasında meydana geldi. Kdz. Ereğli Belediyesi ve Alaplı Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahalede bulunurken, yan tarafında bulunan petrol istasyonuna sıçramaması konusunda geniş güvenlik önlemleri aldı. Edinilen ilk bilgilere göre, yangının elektrik panosundan kaynaklı çıktığı öğrenildi. Yangının bir anda mağazayı sarması üzerine takviye ekipler istendi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, Zonguldak-Ereğli yolu trafiğe kapatıldı. Patlama riskine karşı araçların geçişine izin verilmiyor. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen yangın olan bölgeye gelen vatandaşlar kalabalığa neden oldu. Bölgede olan bekçiler yangının büyümesi sonrası vatandaşları uyararak dağılmalarını istedi. Yangın bölgesine incelemelerde bulunmak ve bilgi almak için gelen Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da geldi. Kaymakam Çorumluoğlu, Vali Mustafa Tutulmaz'ı telefonla arayarak bilgi verdi. Yangının petrol istasyonlarına sıçramanın önüne geçildiğini ifade eden Kaymakam Çorumluoğlu, "Vali Beye baştan beri bilgilendirmiştim. Buradaki en riskli kısım, petrole sıçramaması konusunda önüne geçmekti. İtfaiyeci arkadaşlarımız cansiperane şekilde yangının önüne geçtiler. Şuanda can kaybının olmaması bizim için önemli, keşke olmasaydı ama buna da şükür. Yan yana iki tane petrol var. Yangının oraya sıçraması bizi ciddi anlamda üzecekti. Burada başta Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olmak üzere ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.

Son dakika haberleri | Yangın toptan perakende mağazasını küle çevirdi
Son dakika haberleri | Yangın toptan perakende mağazasını küle çevirdi
Son dakika haberleri | Yangın toptan perakende mağazasını küle çevirdi
Son dakika haberleri | Yangın toptan perakende mağazasını küle çevirdi
Son dakika haberleri | Yangın toptan perakende mağazasını küle çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN

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