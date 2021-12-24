Son dakika haberi | YANGIN SONRASI ÇÖKEN EVDE KALAN KADIN ARANIYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | YANGIN SONRASI ÇÖKEN EVDE KALAN KADIN ARANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre KARABÜK'te yanan 2 katlı evde mahsur kaldığı belirtilen Hatice Korkmaz'ı, enkazda arama çalışmaları sürüyor.

KARABÜK'te yanan 2 katlı evde mahsur kaldığı belirtilen Hatice Korkmaz'ı, enkazda arama çalışmaları sürüyor.

Kayabaşı Mahallesi, Turgut Reis Caddesi'nde dün gece saatlerinde Korkmaz ailesine ait 2 katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapılırken, 2 katlı ev bir anda çöktü.

Ev sahibi Atilla Korkmaz'ın dışarıda, eşi Hatice Korkmaz'ın ise evde bulunduğunun öğrenilmesi ile hareket geçen ekipler, bu kez arama çalışması başlattı. Savcı olay yerinde incelemede bulunurken, itfaiye ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi | YANGIN SONRASI ÇÖKEN EVDE KALAN KADIN ARANIYOR

Son dakika haberi | YANGIN SONRASI ÇÖKEN EVDE KALAN KADIN ARANIYOR

Son dakika haberi | YANGIN SONRASI ÇÖKEN EVDE KALAN KADIN ARANIYOR

Son dakika haberi | YANGIN SONRASI ÇÖKEN EVDE KALAN KADIN ARANIYOR

Son dakika haberi | YANGIN SONRASI ÇÖKEN EVDE KALAN KADIN ARANIYOR

Son dakika haberi | YANGIN SONRASI ÇÖKEN EVDE KALAN KADIN ARANIYOR

Bozulan iskelede mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Bozulan iskelede mahsur kalan işçiler kurtarıldı

 İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE, MERDİVENLE KURTARDI

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE, MERDİVENLE KURTARDI

 TRABZON'DA KAR YAĞIŞINDA ÖĞRENCİLER MAHSUR KALDI; EĞİTİME KAR TATİLİ

TRABZON'DA KAR YAĞIŞINDA ÖĞRENCİLER MAHSUR KALDI; EĞİTİME KAR TATİLİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title