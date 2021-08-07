Yangın sonrası Akseki'de yaralar sarılmaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yangın sonrası Akseki'de yaralar sarılmaya başladı

Yangın sonrası Akseki'de yaralar sarılmaya başladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Antalya'nın Akseki ilçesinde yangında zarar gören evlerin yerine yenilerinin yapılması için çalışmalar başladı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde yangında zarar gören evlerin yerine yenilerinin yapılması için çalışmalar başladı.

Akseki Belediyesince, Kepezbeleni Mahallesi'ndeki yangında, kullanılamaz hale gelen evler için verilen yıkım kararı uygulanmaya konuldu.

Bölgede hafriyat ve yıkım çalışmalarının ardından kısa süre içinde yeni evlerin yapımına başlanacak.

Mahallede ayrıca elektriğin yeniden verilmesi için de çalışmalar yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Sadece Antalya'da 8 bin 264 sorti su atıldı.
Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sadece Antalya'da 8 bin 264 sorti su atıldı.
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Antalya'da 21 yangınla mücadele ettik. Tanker uçaklar, İHA'lar, 19 helikopter, 300'e yakın arazöz, 1172...
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya'da 21 yangınla mücadele ettik. Tanker uçaklar, İHA'lar, 19 helikopter, 300'e yakın arazöz, 1172...
Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu! Eller bu kez 'şükür' için semaya kalktı
Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu! Eller bu kez "şükür" için semaya kalktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Yusuf Güney Süreyya Yalçın İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Aytaç Kara Rıza Kayaalp Kerem Aktürkoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yangın sonrası Akseki'de yaralar sarılmaya başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 15:53:28. #1.15#

title