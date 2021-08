Yangın söndürmede uçak mı helikopter mi? Yangın söndürme helikopterleri yeterli mi? Yangında helikopterler mi yoksa uçaklar mı önemli?

Yapılan açıklamaların ardından 'yangına müdahalede uçak mı etkili helikopter mi' tartışması sürmekte. Bu kapsamda Yangın söndürmede uçak mı helikopter mi? sorusunun yanıtı aranmaktadır. Orman yangınlarına karadan müdahalenin önemine dikkat çeken uzmanlar, "Tarım arazileri ile orman arasında yangın emniyet şeritleri olmalı. Ormanlık alan ile evler arasında mesafe olmalı" uyarısında bulundu. Peki, Yangın söndürme helikopterleri yeterli mi? Yangında helikopterler mi yoksa uçaklar mı önemli?

Yangın söndürmede uçak mı helikopter mi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin 100'den fazla noktasında çıkan yangınların ardından tartışmalar hızla büyüyor. Son dört günde felakete yol açan orman yangınları büyük tahribata yol açtı. Bu yangınlarda tarım arazileri, köyler, mahalleler ve küçük-büyükbaş ve vahşi hayvanlar yanarken, yedi vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki, Yangın söndürme helikopterleri yeterli mi? Yangında helikopterler mi yoksa uçaklar mı önemli? 'Yangına müdahalede uçak mı etkili helikopter mi' tartışmasına dair detaylar...

ÜLKEMİZDE YANGINLAR DEVAM EDİYOR...

Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı ve Yangın Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi de, yangınlara müdahale şekli ile ilgili, "Orman yangınlarında helikopter ile müdahaleyi alışkanlık haline getirdik.

Karadan müdahale çok daha önemlidir ve biz bunu unuttuk. Karadaki ekipler, öncesinde hesaplanmış ve güvence altına alınmış bir mesafeden yanıcı maddeleri ortadan kaldırarak, daha güç yanan hale getirir.

Burada gerekiyorsa su ya da yangın geciktirici dediğimiz kimyasalları kullanarak karada tespit edebilmelidir. Manavgat'taki yangından örnek verecek olursam, bakanın söylediğine göre; 26 tane helikopter ve üç tane uçak yangının üzerine su atıyor.

Bu boyuta gelmiş bir yangının, üzerine su atarak söndüremezsiniz. 10 tonluk su atan bir uçak, gidip 15 dakikada su alana kadar, o 15 dakika içerisinde o suyun etkisinden eser kalmaz" diye konuştu.

YANGIN SÖNDÜRMEDE UÇAK MI HELİKOPTER Mİ?

Türk Hava Kurumu'nun envanterindeki yangın söndürme uçaklarının kullanılamayacak durumda olmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı uçak kiralama yoluna gidiyor.

Helikopterler hem maliyet hem kapasite hem de kullanılabilirlik açısından THK uçaklarından çok daha etkili olduğu da belirtiliyor. Uçakların saatlik maliyeti 71 bin 500 TL, helikopterlerin ise 26 bin 250 TL.

Ancak heliopterlerindin uçaklara göre daha fazla su kaynağından yararlandığının ve bu yüzden helikopterlerin daha sık kullanıldığının da altı çiziliyor.

Orman Fakülteleri Derneği'nin yayınladığı raporlara göre 1 saatte ortalama 8 defa su atarak toplam 20 ton suyu yangına müdahalede kullanabilen K-32 ve Mi-8 cinsi yangın söndürme helikopterlerinin taşıma kapasitesi 2.5 ton.

Helikopterler, uçakların su ikmali yapabildiği su kaynaklarının yanında, daha seri hareket edip, her su kaynağından su alabiliyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün yangına hassas bölgelerde her 5 kilometrede bir tane olacak şekilde yapılan, 400 ila bin 200 ton kapasitesi olan havuz ve göletlerden su ikmali yapabiliyor. Uçakların 1 saatte iki defa 4'er tondan 8 ton su ikmaline karşın helikopterler, bir saatte ortalama 8 defa ve her seferinde 2.5 tondan 20 ton su ikmali yapıyor.

HELİKOPTER

Kapasite: 20 ton su

Bir saatteki atış sayısı: Sekiz kez

Maliyeti: 26.500 TL

UÇAK

Kapasite: 8 ton su

Bir saatteki atış sayısı: İki kez

Maliyeti: 71.500 TL