Yangın Söndürme Tüpü Kurtardı

Sivas'ta seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan otomobil, yangın söndürme tüpü sayesinde tamamen yanmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 10.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü M.P, 32 LZ 303 plakalı otomobili ile Yozgat'ın Sorgun ilçesinden Sivas'a doğru hareket etti. Otomobil sürücüsü M.P seyir halindeyken Sivas merkeze yaklaştığında otomobilinin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen otomobilini yol kenarına çekerek otomobilde bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti. İtfaiyede haber veren sürücü, dolu yangın söndürme tüpü sayesinde otomobilini tamamen yanmaktan son anda kurtardı. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri otomobilde soğutma çalışması yaptı. Olayda yaralanan olmazken otomobilin motor kısmında maddi hasar meydana geldi. - SİVAS

Kaynak: İHA