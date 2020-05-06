Yangın söndürme tüplerinden 20 kilogram eroin çıktı
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Yangın söndürme tüplerinden 20 kilogram eroin çıktı

Yangın söndürme tüplerinden 20 kilogram eroin çıktı
06.05.2020 15:51 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:51

Edirne Hamzabeyli Kara Hudut Kapısını kullanarak yurtdışına çıkış yapmak isteyen yabancı plakalı tırdaki iki yangın tüpünün içinde 20 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Edirne Hamzabeyli Kara Hudut Kapısını kullanarak yurtdışına çıkış yapmak isteyen yabancı plakalı tırdaki iki yangın tüpünün içinde 20 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uyuşturucu Madde Kullanımı veya ticaretini önlemek amacıyla yaptıkları çalışmalar neticesinde Hamzabeyli Kara Hudut Kapısına gelen İ.H.T isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı tıra operasyon düzenledi. Tırda yapılan aramada 2 yangın tüpünün içerisine gizlenmiş 20 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Koray Ustabaşı - Şener Urfa/İHA)

Kaynak: İHA

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