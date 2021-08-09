Yangın Söndürme Tatbikatı Gerçekleşti

Yangın Söndürme Tatbikatı Gerçekleşti Üniversitemiz Ziraat Fakültesinin, 2021 Yaz Dönemi stajyer öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği ve AFAD tarafından 6 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen "Yangın Eğitimi ve Yangın Söndürme Tatbikatı" kampüs alanında gerçekleştirildi.

Yangın Söndürme Tatbikatı Gerçekleşti Üniversitemiz Ziraat Fakültesinin, 2021 Yaz Dönemi stajyer öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği ve AFAD tarafından 6 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen "Yangın Eğitimi ve Yangın Söndürme Tatbikatı" kampüs alanında gerçekleştirildi.

AFAD ekibinde eğitici olarak görev yapan Mevlut Arık ve İsmail Ünal, stajyer öğrencilere yangın türleri, yangın tüpü çeşitleri ve yangın çeşitlerine göre uygun ve etkin söndürme bilgilerini içeren teorik eğitimler verdi.

Teorik eğitimlerin ardından AFAD ekibi tarafından yerleşke bahçesinde hazırlanan bir yangın söndürme düzeneğinde yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, stajyer öğrencilere söndürme uygulamaları yaptırıldı. Söndürme uygulamalarına çok yoğun ilgi gösteren öğrenciler sırayla tüm yangın söndürme cihazlarını kullandılar.

Ülkemizde çıkan yoğun ve mücadelesi zor orman yangınlarının olduğu bir dönemde bu tür bir tatbikatın öğrencilerde yangın bilincinin oluşturması için önemli olduğunu belirten Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, eğitime katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre