Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) Samsun Temsilciliği işbirliğiyle "Gazlı ve Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri" semineri düzenlendi.

Seminerde açılış konuşması yapan TTMD Samsun Temsilcisi Cem Gürel, "TTMD olarak MMO Samsun Şubemizde siz değerli katılımcılara yönelik düzenlediğimiz seminerlerimize burada bir yenisini daha eklediklerini, 'Gazlı ve Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri' Makine Mühendisi Ahmet Kahraman tarafından değerli bilgiler aktarılacağını ve seminerimizin verimli geçmesini dilerim" dedi.

Seminerde konuşan MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ile birçok çalışmalar yaptıklarını, Türk Tesisat Mühendisleri Derneğinin meslek disiplinimizin ihtisaslaşmış bir sivil toplum örgütü olduğunu ve odalarının da kardeş kuruluşu olduğunu ve meslek disiplinlerine giren her türlü etkinliği birlikte yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Gürkan, binaların Yangından Korunması Yönetmeliği hayata geçtiği süreçten itibaren bu sektörün daha da ihtisaslaştığını, yangın tesisatları hazırlanırken projesinden, uygulaması ve kontrol aşamasında makine mühendislerinin çok önemli rolleri olduğunu dile getirdi.

"Yangın bilincinin arttırılması gerekiyor"

Gürkan, yangın tehlikesinin; canlı yaşamına yönelik en ciddi risk unsurlarından bir tanesi olduğunu, etkin bir yangınla mücadelenin yapıların tasarım yani projelendirme aşamasında yangın riskinin gözetilerek tasarımın gerçekleştirilmesiyle olabileceğini, toplumun yangına karşı bilincinin artırılmasının olası risklerin bertaraf edilmesi açısından gereklilik oluşturduğunu ve bu kapsamda 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ilköğretim 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik yangın bilincinin arttırılabilmesi amacı ile Samsun'un Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde bulunan 91 adet merkez ve köy okullarında eğitim görmekte olan 42 bini aşkın ilköğretim öğrencisine yönelik "Yangın Güvenliği" sosyal sorumluluk projesinin düzenlediğini kaydetti.

MMO Samsun Şube ve TTMD işbirliği ile düzenlenen seminerde Makine Mühendisi Ahmet Kahraman "Sulu Söndürme Sistemi Tasarımı ve Sık Rastlanan Tasarım ve Montaj Hataları, Köpüklü Söndürme Sistem Tasarımı ve Ekipmanlarının Kullanım Alanları ve HFC227ea Temiz Gazlı Yangın Söndürme Sisteminin Tasarımı ve Söndürme Prensipleri" hakkında üyelerimize detaylı bilgi aktardı.

Seminerin ardından Cem Gürel tarafından Makine Mühendisi Ahmet Kahraman'a verdiği bilgiler için teşekkür belgesi verildi. - SAMSUN